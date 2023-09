Genoa-Napoli, l’analisi su Anguissa: anche lui in campo fa fatica

Il Corriere dello Sport si è focalizzato sul centrocampista del Napoli André Frank Zambo Anguissa durante la sfida contro il Genoa.

Il centrocampista del Napoli André Frank Zambo Anguissa ha avuto modo di scendere in campo durante il match di campionato contro il Genoa.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato la sua prestazione:

“Ma all’improvviso è sparito anche Anguissa, il centrocampista che ha cambiato la vita di un settore intero, che è diventato energia pura per Lobotka e pure per Zielinski, che per due anni ha spaccato le linee, ha riequilibrato le distanze, ha consentito di palleggiare in libertà, ha garantito a Di Lorenzo di andare in scioltezza, tanto ci sarebbe stato un amico a pensare alla fase passiva. A Genova il «vecchio» Anguissa, quello che orientava pure le uscite attaccando le linee, è apparso prigioniero delle difficoltà collettive e la leadership, che gli è appartenuta senza indugi, è evaporata in una terra di nessuno, neanche la sua, nella quale non si avvertono le vibrazioni, le scosse, gli strappi che hanno indirizzato il Napoli.”

