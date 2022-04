Leggero infortunio per Eljif Elmas a due giorni dalla partita con l’Empoli. Un problema muscolare, al bicipite femorale sinistro. A riferirlo è il Napoli nel suo consueto report da Castel Volturno: “Elmas ha lavorato in palestra per una lieve elongazione del bicipite femorale sinistro”. Nulla di grave, dunque, ma il centrocampista macedone è da considerare in dubbio per il match del Castellani.