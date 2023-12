Corriere dello Sport – Emergenza a sinistra contro la Juve: Mazzarri recupera anche Zanoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione per quanto riguarda l’emergenza sulla corsia di sinistra. Mazzarri sta riflettendo sulla formazione da opporre alla Juventus, e al momento i dubbi sono davvero pochi.

Mancheranno ancora una volta Mario Rui, il quale continua a svolgere un lavoro personalizzato in campo, e Olivera che sta procedendo con le sue terapie a Castel Volturno. A disposizione di Mazzarri spunta l’opzione Zanoli, il quale sta definitivamente recuperando dall’infortunio. Intanto in difesa c’è Natan in vantaggio su Ostigard, che sarà piazzato nuovamente accanto a Rrahmani, oppure si pensa all’inserimento di Juan Jesus che è stato il padrone della corsia sinistra nelle ultime gare.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

