Corriere dello Sport – Emergenza contro il Bologna: Kvara verso il recupero, out Raspadori

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’emergenza in casa Napoli. Sabato c’è la sfida contro il Bologna e al momento, tra Kvaratskhelia e Raspadori, solamente il primo sembrerebbe essere in grado di recuperare.

L’italiano, dopo il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, rimediato in allenamento la settimana scorsa, sembrerebbe avercene per un po’ di più. L’obiettivo è quello di rivederlo in campo contro la Fiorentina, alla penultima partita di campionato. Nella giornata di ieri, ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra insieme a Dendoncker. Per quanto riguarda Zielinski, si percepirebbe meno ottimismo, perché il rientro sarebbe previsto entro l’ultima stagionale, al Maradona contro il Lecce. La partita dei saluti, l’epilogo prima del suo trasferimento all’Inter.

