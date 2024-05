CBS Sports – Gudmundsson ammette: “Non vorrei lasciare l’Italia, mi piace la Serie A”

Albert Gudmundsson, durante un’intervista, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni inerenti al suo futuro calcistico: “Fin da quando ero bambino il mio sogno è sempre stato quello di giocare un giorno in Premier League. Ma da quando sono in Italia, la situazione è un po’ cambiata.

Mi piace molto l’Italia, mi piace la Serie A, mi piace il calcio, mi piace la vita qui. Quindi, a dire il vero, non sono ansioso di lasciare l’Italia. Se devo lasciare l’Italia e il Genoa, deve essere per qualcosa di meglio perché qui mi sento davvero me stesso e sto bene. Quindi non sono ansioso di lasciare l’Italia”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

