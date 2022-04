Empoli-Napoli, Spalletti risponde piccato sui cambi

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti è apparso molto nervoso in conferenza stampa dopo la clamorosa sconfitta di Empoli. Questa la sua risposta sui cambi e sul mancato utilizzo di Demme: “Allora chiedimi anche di Tuanzebe, perchè non mi chiedi perchè non ha giocato. La gara è andata così, quando non c’è il comportamento corretto. È chiaro che i cambi, quando si perde, sono sbagliati. È come buttare via una domanda, ci vorrebbe un sottotitolo ma è normale che se va male vuol dire che quei cambi sono sbagliati”.