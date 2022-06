Europeo Under 19: l’Italia batte la Romania, anche Ambrosino in campo

Il giocatore del Napoli Giuseppe Ambrosino era presente in campo durante Italia-Romania, in occasione dell’Europeo Under 19.

Giuseppe Ambrosino è sceso in campo in occasione di Italia-Romania, prima sfida per quanto riguarda gli Europei Under 19. Tra i presenti in campo anche Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli. Il giovane non è passato inosservato durante la sfida, al contrario è stato protagonista di qualche occasione da gol. Alla fine gli azzurri hanno trionfato grazie alla rete decisiva di Volpato.

La SSC Napoli ha voluto sottolineare la presenza del loro giocatore in campo con un post:

🇮🇹 Gli #Azzurrini Under19 vincono 2-1 contro la Romania nella gara di esordio dell’Europeo Under19!

In campo anche Giuseppe Ambrosino. pic.twitter.com/JRjWIoiNbQ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 19, 2022

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti ha fatto tre richieste a De Laurentiis, una è già stata esaudita

Calciomercato, la Lazio vuole Zielinski ma c’è una condizione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici