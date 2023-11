Radio Napoli Centrale – Ex prep. Napoli: “Come sostituto di Meret? Sceglierei solo Szczesny“

L’ex preparatore dei portieri del Napoli, Luciano Tarallo, è intervenuto in diretta a Un Cacio alla Radio per esprimere la sua opinione sulla squadra allenata da Garcia: “Meret ha fatto una partita tranquilla, chi gli ha dato un’insufficienza è un incompetente. Gol di Giroud? Non guardano bene le azioni, evidentemente c’è un problema di vista. Meret in quell’occasione non poteva uscire. I telecronisti dovrebbero aggiornarsi, secondo me.

Gol di Elmas? È partito sotto le braccia di Ochoa, fino a quel momento ha fatto grandi parate, ma quella si poteva tranquillamente prendere. In Roma-Lecce ho visto una parata simile a quella di Alex: a volte i portieri si sentono insicuri e anziché bloccare la palla, preferiscono respingerla. Per sostituire Alex, sceglierei solo Szczesny: lui fa la differenza alla Juventus”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli segue Soumarè, il mediano vuole lasciare Siviglia

Del Genio: “Il 2-0 a Salerno aiuta nel percorso: perché non essere soddisfatti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Inter, il comunicato su Pavard dopo l’infortunio