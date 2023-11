Il Napoli segue Soumarè, il mediano vuole lasciare Siviglia

Il Napoli su Soumarè

Il giornalista Rino Cesarano è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, dove ha rilanciato un’indiscrezione di mercato che vede il Napoli fortemente interessato al centrocampista del Siviglia Boubakary Soumaré. Ecco quanto dichiarato:

“Il problema è che Anguissa è fondamentale e non c’è un suo omologo, perché Cajuste è acerbo e non sa garantire la sua solidità nelle due fasi. A gennaio bisognerà intervenire? Sì. So che si stanno intavolando discorsi concreti: si parla di Soumarè, il quale vorrebbe andare via da Siviglia. Il Napoli potrebbe anche fare discorsi tattici diversi e cambiare modulo, posizionandosi a due in mediana”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

