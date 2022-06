Fabian: ennesima fumata nera per il rinnovo, addio sempre più vicino

Il centrocampista spagnolo è sempre più lontano dal Napoli

Fumata nera tra Fabian Ruiz e il Napoli. L’edizione online del quotidiano Repubblica riferisce che il centrocampista spagnolo, il quale ha il contratto in scadenza nel 2023 come il compagno di squadra Kalidou Koulibaly, non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il Napoli ed ora l’addio sembra più vicino che mai. Sullo spagnolo è sempre vivo l’interesse del Barcellona, ma anche la Juventus sta monitorando la situazione. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di perdere a zero il suo centrocampista ed è pronto a valutare eventuali offerte.

