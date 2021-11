UFFICIALE – Faouzi Ghoulam lascia il ritiro, salta Napoli-Verona: la nota SSC Napoli

Faouzi Ghoulam, lascia il ritiro: la nota della SSC Napoli

Faouzi Ghoulam lascia il ritiro e non sarà a disposizione per il match Napoli-Verona per un episodio di gastroenterite accusato durante la notte. L’a SSCNapoli lo ha comunicato tramite il proprio account Twitter.

🏥 @GhoulamFaouzi lascia il ritiro e non sarà a disposizione per il match #NapoliVerona per un episodio di gastroenterite accusato durante la notte. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/3CMIAPXNr0 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 7, 2021

