Mercato di gennaio, nome caldo per il Napoli: l’ag. apre al club azzurro

Mercato di gennaio, nome caldo per il Napoli: l’agente apre al club azzurro

Calciomercato – Mercato di gennaio per Gianluca di Marzio, esperto di mercato di SkySport, sono 10 i nomi che infiammeranno il mercato a gennaio in Serie A. Tra questi uno riguarda la SSC Napoli, un possibile rinforzo per Luciano Spalletti. Si tratta di Nahitan Nández, centrocampista argentino del Cagliari il cui agente ha gia annunciato l’addio del giocatore a inizio 2022.

Mercato di gennaio, Napoli nome caldo Nandez

Ecco quanto riporta il giornalista sul giocatore:

La scorsa estate è stato a un passo dal trasferimento all’Inter, adesso non è da escludere che la trattativa per fargli indossare il nerazzurro possa nuovamente prendere quota. Sul duttile centrocampista uruguaiano del Cagliari ci sono sempre gli occhi anche del Napoli di Spalletti.

Nandez, le parole dell’agente che apre al Napoli

“Cagliari? Giulini ha promesso a me e al calciatore di fare il possibile affinché vada via nel mercato di gennaio. Nandez vuole vincere qualcosa, vuole giocare la Champions. Il presidente ci ha dato la sua parola, Nandez è stato il calciatore più costoso della storia del Cagliari ma sappiamo la crisi che c’è stata.

Ci sono due o tre società che cercheranno Nandez a gennaio, anche il Napoli. Sarei felice di vederlo in azzurro, decisamente”.

