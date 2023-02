Fedele: “Napoli grandissimo, Spalletti faccia qualcosa per i calci di rigore”

Fedele commenta la vittoria del Napoli a Francoforte

Enrico Fedele ha commentato attraverso i microfoni di Televomero la vittoria del Napoli a Francoforte, dove gli azzurri si sono imposti per 2-0 mettendo un tassello importante per il passaggio al prossimo turno. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli è una buona squadra che diventa grandissima grazie a quei due, anzi tre bambini che si ritrova in organico. Mi riferisco a Kvaratskhelia e Osimhen. Inoltre, contro i tedeschi, si è aggiunto anche Hirving Lozano che ha dimostrato le sue qualità. Tutte le squadre, per essere grandi, hanno bisogno di chi fa la differenza. Spalletti? Così come ha migliorato tecnicamente Victor Osimhen facendogli fare un allenamento speciale vicino al muro, faccia qualcosa anche per i calci di rigore. Non è possibile che gli azzurri commettano tanti errori dal dischetto. Manca inoltre anche chi sa battere bene le punizioni”.

