Osimhen: “Interesse delle big mi motiva a fare di più. Futuro? Deciderà la società”

Queste le parole di Victor Osimhen al termine del match di Champions League: “

“Essere il capocannoniere non è la mia priorità, viene prima la squadra. Se vinco il titolo di capocannoniere mi va bene, ma mi interesserà vincere trofei con la squadra. Quando fai bene è normale che i club migliori ti guardino, attrarre il loro interesse mi trasmette la motivazione per fare di più per me e per la mia squadra.

Sono concentrato solo sul Napoli, loro hanno l’ultima parola. Alla fine dell’anno vedremo cosa accadrà, ma non dipende da me. Spetta alla società. Vogliamo solo provare a vincere ogni partita, ma dobbiamo lavorare sodo”.

