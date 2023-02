Real Madrid, Ancelotti pensa a Lobotka: vale 60 milioni

Stanislav Lobotka ha collezionato l’ennesima partita in cui ha dato il meglio di sé, e pur non essendosi preso la scena, ha giocato in maniera straordinaria.

“Stanislav Lobotka, metronomo del Napoli che ieri sera, pur non prendendosi la scena, ha giocato in maniera straordinaria, inventando il corridoio sfruttato da Lozano per l’1-0 di Osimhen. Non solo, novanta minuti di abnegazione per il centrocampista slovacco che appena arrivato in Campania ha avuto problemi – grossi – di ambientamento, tanto da apparire fuori forma e rischiare anche il prestito lontano dal Vesuvio: il Torino ci aveva fatto più di un pensiero. Poi, la svolta, anche perdendo qualche kg di troppo. E una rinascita totale che lo ha portato a essere uno dei migliori del suo ruolo, probabilmente in tutta Europa.

Così Lobotka ha fatto capire perché Carlo Ancelotti ha chiesto informazioni per lui. Adesso la situazione appare abbastanza lineare, perché se è vero che lo slovacco ha appena rinnovato in maniera corposa e non vorrebbe ascoltare offerte da club, certe proposte possono davvero passare una sola volta nella vita. Il Real Madrid è una di quelle e si troverà di fronte a un bivio, lui come il Napoli: la valutazione è abbastanza chiara, 60 milioni (magari più bonus) e sarà lasciato libero di scegliere”.

Fonte foto: Instagram @stanleylobotka37

