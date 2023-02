La Gazzetta dello Sport – Rosso a Kolo Muani eccessivo. Giusto il rigore per il Napoli.

Il quotidiano ha proposto la sua moviola per quanto riguarda la sfida tra Eintracht–Napoli, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

All’11’ Kolo Muani si introduce in area azzurra rischiando di commettere fallo, cadendo nella morsa tra Kim, Lobotka e Zielinski. Per il portoghese Dias inizialmente non c’è nulla e la decisione sembra essere corretta. Tuttavia al 19′ il Napoli protesta per un tocco di “mani” di Ndicka su respinta coi pugni di Trapp a seguito di corner, ma si tratta di palla inattesa.