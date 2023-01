Tre gol in 45 minuti: Napoli-Juventus 2-1

Napoli in vantaggio dopo i primi 45 minuti

Napoli-Juventus conta già tre gol alla fine del primo tempo. Ad aprire le marcature al 14′ è Victor Osimhen che si avventa sulla respinta di Szczesny sul tentativo in sforbiciata di Kvaratskhelia. Al 39′ è proprio il georgiano a trovare la rete su assist del nigeriano che insacca a tu per tu con il portiere juventino. Appena tre minuti dopo Di Maria trova la rete dell’1-2 approfittando di un rimpallo arrivato da un’incertezza in are di Kim. Al 47′ Rrahmani sfiora l’autogol e solo un miracolo di Meret mantiene in vantaggio gli azzurri.

fonte foto: Twitter @sscnapoli

