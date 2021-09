Federica Zille: “Comportamento ineccepibile di Spalletti a bordo campo”

La collega di DAZN, Federica Zille, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Con Federica Zille si è parlato delle presunte pressioni all’arbitro da parte di Luciano Spalletti, in virtù della sua posizione privilegiata a bordo campo:

“Sono rimasta un po’ sorpresa per le lamentele della Juventus per il comportamento di Spalletti in panchina. Essendo a bordo campo da tre anni per Dazn, quello del tecnico del Napoli mi è sembrato il comportamento più lineare che abbia mai visto. Non posso sapere cosa ha detto Spalletti al quarto uomo quando si avvicinava, ma non è mai stato sopra alle righe e a livello di comportamento è stato lineare. Se poi è volata qualche parola all’uscita dal campo questo non lo posso sapere.”