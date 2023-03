Festa Scudetto Napoli, alberghi già sold out da metà aprile

La città di Napoli si prepara a vivere la festa Scudetto: già da metà aprile le strutture alberghiere sarebbero sold out.

Il Corriere dello Sport si è focalizzato sulla città di Napoli che sarebbe pronta per la Festa Scudetto:

“La gente non parla d’altro e i turisti, che da sempre affollano Napoli, quest’anno saranno in ottima compagnia. A loro si uniranno anche i napoletani – quelli che Troisi non chiamerebbe mai “emigranti” – che, pur vivendo lontano, non vorranno perdersi la festa e avendo dimora altrove hanno scelto hotel o B&B per accomodarsi in prima fila. È questa l’ultima tendenza svelata da Federalberghi assieme a un dato che sa di indizio: per il weekend di Napoli-Fiorentina, il 7 maggio, c’è già boom di prenotazioni, l’85% delle strutture ricettive sono piene, restano poche stanze a prezzi altissimi (+15% rispetto di prenotazioni ad un anno fa). Camere introvabili anche nell’ultimo weekend di aprile per il derby con la Salernitana (non si sa mai…). Il centro storico è off-limits da metà aprile in poi, ma la curiosità è che stanno aumentando anche le prenotazioni per la periferia. Ovunque pur di essere a Napoli.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

