Napoli, Spalletti in un anno conquista Scudetto e Premio Bearzot

Il giornalista Raffaele Auriemma si è focalizzato sulla stagione vincente del tecnico del Napoli Luciano Spalletti.

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è indubbiamente protagonista di una stagione trionfale. Nella giornata di ieri infatti ha ricevuto presso il Maschio Angioino il Premio Enzo Bearzot. Non solo: il Napoli domina dall’inizio del campionato la classifica di Serie A ed attualmente è a +19 sulla seconda.

Ecco quanto riportato dal giornalista Raffaele Auriemma sull’edizione odierna del quotidiano Tuttosport:

“quello che a Spalletti non è successo in 20 anni di onorata carriera di allenatore, si sta verificando in una sola stagione, a Napoli, dove l’ultimo scudetto coincide con la penultima stagione di Maradona in maglia azzurra. Ieri nella sala dei Baroni al Maschio Angioino c’è stata la consegna del premio intitolato al ct campione del mondo nel 1982, 12ª edizione, una celebrazione avvenuta alla presenza del presidente De Laurentiis, del sindaco Manfredi e del presidente del Coni, Malagò.”

