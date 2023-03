Napoli, Osimhen è uno dei bomber più decisivi al mondo

La Gazzetta dello Sport si focalizza sull’attaccante del Napoli Victor Osimhen definendolo uno dei bomber più decisivi al mondo.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è decisivo ormai quasi d ogni sfida. Ecco quanto riportato in merito dalla Gazzetta dello Sport:

“in modo sistematico, garantisce con continuità lo sbocco al mare del Napoli di Spalletti. Il Napoli gioca un calcio spaziale, Kvaratskhelia è il talento alla George Best che lo trasforma in arte, ma poi è quasi sempre Osimhen con il suo senso del gol – coraggioso e un po’ incosciente – che sfonda le porte e fa la differenza. Chi è più forte di lui, oggi, in Europa e nel mondo? entrano in gioco i vecchi big: Benzema, Lewandowski e Kane. In ogni caso, Osimhen col Napoli non era mai arrivato a questi livelli. Nella prima stagione a Napoli aveva segnato un gol ogni tre partite (10 in 30 match), nella seconda poco più di una rete ogni due (18 in 32 presenze), adesso è a un passo dal rapporto di un gol a partita (25 in 29 apparizioni). Senza fargli sconti, Spalletti ha costruito attorno a Osimhen un meccanismo perfetto per esaltarne le caratteristiche. Adesso è normale che l’apriscatole nigeriano sia nel mirino delle big d’Europa.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

