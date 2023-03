Napoli, Kim: “Puntiamo a campionato e Champions”

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il ritiro con la Nazionale coreana.

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae si trova attualmente in ritiro con la Corea Del Sud. Di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui parla anche degli obiettivi fissati con il club azzurro.

“Non posso essere infastidito dai rumors, adesso sono concentrato sulla squadra piuttosto che su di essi. Mancano tante partite importanti ed in questo momento voglio concentrarmi solo sul Napoli. La stagione non è ancora finita, tutti dobbiamo essere ancora vigili, per il campionato la penso così. L’idea è che devi vincere ogni partita e dopo aver guadagnato più punti possibili stiamo andando nella direzione di puntare alla Champions. Ho ricevuto una volt il premio come miglior giocatore del mese, se fai bene come squadra riceverai anche i premi individuali. Punto ad entrare nella Top 11 di questa stagione.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

