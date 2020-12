FIFA, Infantino: “Tristezza per la morte di una leggenda come Maradona”

Grande tributo della FIFA a Diego Armando Maradona e Paolo Rossi.

La FIFA, nel corso della premiazione per il miglior calciatore dell’anno, ha proclamato un grande tributo anche a Diego Armando Maradona e Paolo Rossi. Ecco quanto riportato da RaiSport.

“Nel suo discorso di apertura Gianni Infantino, nel ricordare quanto sia stato difficile il 2020 (“il calcio si è fermato e poi è ripartito, per dare sorrisi e speranza a milioni di persone. Abbiamo lavorato duro per tenerne viva la fiamma”), ha citato i due ex calciatori recentemente scomparsi, “due vere leggende che con la loro morte hanno causato grande tristezza ma che hanno fatto sì che tante persone si innamorassero del calcio. A loro diciamo grazie per quello che hanno mostrato durante le loro carriere”. Nel corso della serata sono intervenuti anche due vecchi amici di Maradona e Rossi, Ciro Ferrara e Antonio Cabrini. “Diego è stato ed è un grande uomo, un grande leader. Diceva di essere un giocatore normale. Allora noi che giocatori siamo stati?”, sorride rivolgendosi a Gullit. “Paolo significava tantissimo per me – il commosso omaggio di Cabrini – Per me non era solo un grande del calcio ma anche un grande amico. Eravamo come fratelli”.

