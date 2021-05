Finale di campionato spettacolare per Osimhen: 10 gol in A dopo 1289 minuti

Finale di campionato spettacolare per Osimhen

È un finale di campionato spettacolare per Victor Osimhen. Sul campo dello Spezia doppietta in appena 43′. L’attaccante nigeriano classe ’98 raggiunge così la doppia cifra in Serie A, ma non solo, ha raggiunto i primi 10 gol in serie A col Napoli in 1289 minuti per un rendimento che non ha eguali al primo anno in azzurro. Persino grandi campioni come Cavani e Higuain impiegarono più minuti per raggiungere i 10 gol: il Matador dopo i primi 1336 minuti in azzurro e l’argentino addirittura 1458

