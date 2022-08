Corriere dello Sport – Fiorentina, col Napoli rientrano Jovic e Gonzalez dal primo minuto.

Fiorentina–Napoli, le ultime di formazione. Il quotidiano informa sul match di domani, e specifica che per la squadra di Italiano, vista la qualità del Napoli di Spalletti, non potrà permettersi alcun turnover:

“Per questo Italiano cambierà ancora, forse non così massicciamente. Ci sarà l’alternanza tra Gollini portiere di campionato e Terracciano portiere di Coppe, può darsi che Dodo si riprenda la fascia destra dopo la prima da titolare a Empoli; sicuro che Duncan rilevi Maleh a centrocampo; ci sta con ogni probabilità che Jovic torni ad essere l’attaccante di riferimento e che Gonzalez si aggiunga a Sottil per assisterlo al posto di Ikoné“.

