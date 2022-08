Repubblica – CR7 ha scelto il Napoli! Mendes a lavoro per avviare la trattativa.

Secondo le indiscrezioni del quotidiano, Cristiano Ronaldo ha deciso: vuole il Napoli! Stando a quanto comunicato, difatti, ha incaricato il suo manager per cercare di aprire una trattativa in queste ore. Mendes, nelle ultime settimane, avrebbe fatto molto pressing su ADL, in quanto per CR7 sarebbe inaccettabile non prendere parte alla Champions League. Quando ha deciso di lasciare lo United, ha tenuto di scorta Sporting e Marsiglia, ma a quanto pare, si sarebbe messo in testa di voler tornare in Italia ed indossare la maglia del Napoli. Tuttavia, il suo arrivo, comporterebbe un sacrificio di mercato da parte del club partenopeo, difatti Victor Osimhen sarebbe il sacrificato: il Napoli non ha chiuso le porte a Mendes, ma ha chiesto 130 milioni per il nigeriano ed il pagamento del 75% dell’ingaggio di CR7.

ADL è pronto a dirigere anche queste due nuove operazioni, non ha alcuna necessità di cedere subito Osimhen, quindi tocca allo United fare la prima mossa. Ad oggi servirà solo un’offerta irrinunciabile per far si che ADL possa accettare tale cessione, anche perché vendendo Osimhen avrebbe i benefici fiscali del decreto crescita e perché il club non ha ancora ammortizzato il grosso dei 70mln investiti: per questo chiede 130mln.

