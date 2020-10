FOGGIA – Arriva Alessio Rossi

FOGGIA – Rinforzo per la categoria Berretti.

Alessio Rossi, classe 2003 è stato acquistato in prestito dal Foggia per la categoria Berretti. Rossi inizia la sua carriera nella sua città, Pescara, giocando con la formazione della sua città fino all’Under 17 A-B.

È un calciatore molto dotato, non solo per le sue prestazioni in campo ma anche come trascinatore. Inizialmente Alessio ha giocato come esterno destro e nel tempo impara a giocare anche come terzino destro, potendo sfruttare la sua velocità.

