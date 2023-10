Formazioni Napoli-Fiorentina, solo un cambio per Garcia

In attesa di Napoli-Fiorentina il quotidiano Il Mattino ha provato ad anticipare le mosse di Rudi Garcia per quanto riguarda la formazione azzurra.

Napoli-Fiorentina si giocherà domenica 8 ottobre allo Stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino il tecnico degli azzurri Rudi Garcia avrebbe già scelto gli undici titolari da schierare in campo, ovvero quasi gli stessi della sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Di seguito le parole del quotidiano

“Rudi Garcia cerca il primo tris di fila in campionato e si concentra soprattutto sulla.difesa. Il tecnico francese ha infatti lasciato chiaramente intendere che il suo Napoli deve ancora migliorare e tanto la fase di interdizione per evitare di prendere gol e mantenere la porta di Meret inviolata. Sarà un caso, ma le indicazioni che emergono a 48 re dal match con la viola portano a un solo cambio rispetto alla formazione che è scesa in campo martedì sera in Champions contro il Real Madrid: Mario Rui al posto di Olivera.”

Fonte foto: Flickr.com