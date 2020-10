FOTO – Cristiano Ronaldo incita i suoi compagni dalla sua villa torinese

L’edizione online di Tuttosport ha pubblicato la foto di Cristiano Ronaldo nella sua villa di Torino.

Cristiano Ronaldo si è lasciato immortalare con indosso la maglia della nazionale portoghese, pronto ad incitare, da casa, i suoi compagni:

“«Come se fossi lì! Andiamo ragazzi! Forza Portogallo»: è la traduzione letterale quanto efficace del post che Cristiano Ronaldo ha scritto su Instagram a pochi minuti dal calcio d’inizio di Portogallo-Svezia, la sfida valida per la Nations League che il fuoriclasse di Funchal non avrebbe mai voluto saltare, anche perché i lusitani sono i campioni in carica della manifestazione. Cristiano, che oggi a metà pomeriggio è atterrato a Caselle per trascorrere i giorni forzati di quarantena a casa sua dopo essere risultato positivo al Coronavirus, è apparso molto disteso: pollici in su e sorrisi convinti davanti all’obiettivo. In piedi, con indosso la sua maglia numero 7 del Portogallo, CR7 s’è fatto ritrarre di fianco a un maxi televisore già sintonizzato sulla partita del José Alvalade di Lisbona. Di spalle al campione s’intravede appena uno scorcio della vista mozzafiato su Torino di notte. Trascorrere la quarantena nella propria villa, comunque a distanza di sicurezza da Georgina e dai figli, è il modo migliore per provare ad accelerare i tempi in vista del vero grande obiettivo di Cristiano: non mancare a Juventus-Barcellona del 28 ottobre allo Stadium, teatro del duello stellare con Leo Messi.”

Fonte immagine: tuttosport.com

