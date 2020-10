UFFICIALE – Nuova ordinanza della Regione Campania sull’attività all’aperto

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha appena firmato una nuova ordinanza.

L’ultima ordinanza regola gli orari dell’attività di jogging:

“L’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento DPCM 13 ottobre 2020”.

