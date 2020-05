FOTO – Il bilancio delle 17 di oggi 2 maggio

Il portale AdnKronos ha pubblicato il bilancio di oggi 2 maggio sui dati sul COVID-19.

Il bilancio di oggi 2 maggio vede ancora dati in crescita. Il maggior incremento si registra in Lombardia mentre in Calabria si registrano zero nuovi contagi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Via libera della Regione agli allenamenti per la SSC Napoli

Fase 2, ecco cosa cambia dal 4 Maggio. Ancora molti dubbi da chiarire

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Medico, specializzandi favorito contagio

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts