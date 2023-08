Corriere dello Sport – Frosinone-Napoli, tutto pronto: ecco il 4-3-3 di Garcia. Le probabili formazioni.

Questo è quanto riportato dal quotidiano, in vista della prima partita di Campionato tra Frosinone e Napoli. “Tutto pronto per la prima in Serie A degli azzurri: il georgiano salta l’esordio stagionale in campionato per prudenza. Ecco il 4-3-3 di Rudi Garcia“.

La probabile formazione titolare: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus, Mathias Olivera; Giacomo Raspadori, Stanislav Lobotka, Piotr Zielinski; Matteo Politano, Victor Osimhen, Eljif Elmas.

