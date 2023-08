Corriere dello Sport – Zazzaroni: “Mercato deludente, Napoli e Milan migliorati. Inter smantellata, Juve e Roma poco”.

Ivan Zazzaroni, nel proprio editoriale per il quotidiano, ha commentato il mercato estivo in vista dell’inizio del Campionato: “In chiave anti-saudita, ringrazio Szczesny, Zielinski e Mourinho per aver resistito alle lusinghe multimilionarie. Il nostro mercato estivo è stato deludente, ha premiato esclusivamente il coraggio e il senso di responsabilità di tre club: Napoli, Fiorentina e Milan. La Juve ha fatto poco, la Roma pochissimo, l’Inter ha dovuto rispettare i soliti obblighi finanziari, limiti che l’hanno costretta a smantellare l’asse portante della formazione vicecampione europea”.

