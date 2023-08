La Gazzetta dello Sport – Sacchi: “Spalletti forte spirito di squadra. Un suggerimento, convochi persone affidabili”.

Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista per il quotidiano, mostrandosi ottimista sul nuovo progetto studiato per la Nazionale. Ecco come ha commentato l’arrivo di Luciano Spalletti: “Nel corso della carriera, e nell’ultimo periodo al Napoli, ha dimostrato di puntare su un forte spirito di squadra, su un collettivo. E fare collettivo, in Italia, è una specie di miracolo, perché viviamo in un Paese dove impera l’individualismo. Spalletti ci è riuscito e questo è un grandissimo merito. Ha mostrato a tutti che il gioco è come la trama di un film: perché la gente corra ai botteghini ci dev’essere, altrimenti l’opera diventa un flop. Non bastano i singoli, non bastano i grandi attori: ci vuole il copione (che è il gioco, appunto) affinché si possa pensare di raggiungere la bellezza, l’emozione, il divertimento.

Un solo suggerimento: convochi persone affidabili, non guardi ai piedi ma alla testa, tutti devono avere un elevato spirito di squadra, fortissime motivazioni e poi lui dovrà pensare a dare loro un gioco. Con questi ingredienti si può fare strada e si può inaugurare un nuovo corso calcistico”.

