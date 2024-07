Futuro Gaetano: il Napoli deciderà dopo il ritiro

Mario Giuffredi, agente di Gianluca Gaetano, si è brevemente soffermato sul futuro dell’attaccante del Napoli.

Il futuro dell’attaccante del Napoli Gianluca Gaetano sarebbe attualmente incerto. Il suo agente Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni su “Canale 8” proprio su tale situazione, affermando che il giocatore sarà in ritiro con la squadra azzurra. Solo alla fine si prenderà una decisione.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Gaetano è un argomento che mi tocca molto perché secondo me è sempre stato sottovalutato. Antonio Conte lo valuterà fino al 22 luglio in ritiro, in seguito o resterà, oppure se la società non crederà in lui sarà ceduto ed è giusto però che venga ceduto a titolo definitivo.”

