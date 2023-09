Corriere dello Sport – Garcia, Rrahmani e Juan Jesus salteranno anche la sfida con il Real.

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato l’allarme in casa Napoli, per quanto riguarda il reparto difensivo. Garcia ha i centrali contati, considerando l’infortunio di Gollini che è ancora alle prese con i postumi dell’infortunio alla mano sinistra. Torna in pianta stabile Demme e c’è di nuovo D’Avino, il difensore della Primavera, che si occuperà di riempire uno degli spazi vuoti lasciati dagli infortunati. Nella giornata di ieri Rrahmani si è dedicato alla palestra e alle terapie. Per quanto riguarda Juan Jesus solamente alle terapie.

Inoltre, arriva la conferma che martedì non saranno a disposizione di Garcia per la sfida contro il Real Madrid. Il brasiliano rientrerà dopo la sosta, mentre il kosovaro si rivedrà in vista della Fiorentina.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

NUMERI PRIMI – Lecce-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Rigorista Napoli, segnale di Garcia a Osimhen: è successo a Castel Volturno

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Inter, Taremi resta un obiettivo