Garcia su Maxime Lopez e Tousart: servono due rinforzi a centrocampo

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sul centrocampo del Napoli, definendolo il settore che necessita di essere più potenziato. Al di là delle certezze che sono Anguissa e Lobotka, Rudi Garcia ha espresso il suo gradimento per alcuni giocatori, soprattutto con l’incertezza sul futuro di Zielinski. Demme andrà via e Gaetano deve capire quanto spazio ci sarà a disposizione per lui. Dunque, i partenopei sono alla ricerca di almeno due innesti:

“A Garcia piacciono i giocatori duttili, capaci di ricoprire anche più di un ruolo: al di là del sistema di partenza, il 4-3-3, il tecnico chiede di saper interpretare le partite in maniera diversa. Per questo la via francese, pur non essendo l’unica, piacerebbe all’allenatore fosse percorsa dal club. Porta a Maxime Lopez, che Garcia lanciò e plasmò al Marsiglia e che poi si è affermato al Sassuolo. Può giocare da centrale, mezzala o esterno nel 4-2-3-1: ha rapidità e tecnica. È più potente fisicamente Lucas Tousart, che Garcia ha allenato a Lione. Ideale a copertura della difesa può essere un’alternativa a Lobotka in partite più dure e difensive, ma può fare la mezzala. Più costosi Sono Teun Koopmeiners e Lazar Samardzic”.

