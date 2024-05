Corriere dello Sport – Gasperini apre al Napoli: manca il ‘sì’ per chiudere la trattativa

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile arrivo di Gian Piero Gasperini al Napoli. Tuttavia, ADL è in attesa di una risposta ufficiale, per aprire un nuovo ciclo: “Gasperini. Il leader tecnico che il Napoli vuole per navigare verso una svolta: innanzitutto ambientale, dopo il naufragio della nave tricolore, e poi anche tecnico-tattica. Va da sé, lo dice il marchio di fabbrica: Gasp significa difesa a tre, 3-4-2-1 o 3-4-1-2.

E ancora: uomo su uomo, a uomo nella zona in fase difensiva, gli esterni che difendono e poi attaccano l’area avversaria in fase offensiva, gli inserimenti dei terzi (i braccetti) in un dai e vai continuo che crea un vortice di rotazioni e cambi di posizione, palle inattive micidiali. Nuovo sistema, nuovi principi, nuovo metodo di lavoro”.

