Il Mattino – Italiano verso Napoli, ADL ha preparato il contratto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul casting allenatori avviato da Aurelio De Laurentiis. Dopo un’annata da dimenticare, il presidente azzurro ha tutta l’intenzione di aprire un nuovo ciclo. Nella lista allenatori, è presente anche Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina.

Il Napoli, scrive il quotidiano, a Italiano offre un biennale con opzione per il terzo anno, ma che al momento rimane congelato, per via della finale di Conference League con la sua Fiorentina. Intanto, è emerso che il club viola non farà alcuna opposizione, poiché è ormai palese che il rapporto con l’allenatore sia arrivato agli sgoccioli e i rapporti con i partenopei sono ottimi.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

