La Gazzetta dello Sport – Gasperini non rinuncia a lui: Koopmeiners ci sarà

L’edizione odierna del quotidiano, ha anticipato le scelte di Gian Piero Gasperini, in vista della sfida casalinga contro il Napoli: “Con De Roon squalificato, non ci volevano i forfait di Palomino e Toloi, che riducono all’osso anche la difesa e impediscono di avanzare Scalvini in mediana. A rischio anche Koopmeiners, rientrato dall’Olanda con un affaticamento. Koop però nel pomeriggio ha poi lavorato in gruppo e affiancherà Ederson”.

Il cambio in panchina al Napoli però tranquillizza Gasperini che si attende la migliore versione dei partenopei: “Me li aspetto al meglio e quella contro di loro è sempre stata una sfida utile per capire a cosa possiamo ambire. Bravi nelle ripartenze? Se vogliamo batterli dobbiamo curare tutti i dettagli, non solo quello”.

