Gattuso – ADL incontro a fine anno: con la Champions può rimanere

Il portale Sportmediaset lancia un’indiscrezione sul futuro di Rino Gattuso: addio al Napoli meno lontano del previsto.

Rino Gattuso, dopo il recupero in extremis nel fronteggiare le big di Serie A per la lotta Champions League, sembrerebbe che sia finalmente propenso al dialogo e prossimamente sarà stabilita la data per l’incontro con De Laurentiis.

L’addio di Rino Gattuso non è ancora così scontato come appariva qualche mese fa. L’allenatore azzurro, a quanto pare, sembrerebbe che abbia chiesto al suo agente, Jorge Mendes, di spostare i colloqui con De Laurentiis a fine campionato, quando tutto sarà ben chiaro e deciso. Se dovesse riuscire a situarsi tra le prime quattro, l’avventura del tecnico calabrese potrebbe con maggiore probabilità proseguire.

