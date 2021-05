Sarri: pista Napoli impercorribile, spunta contatto in Premier League

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prende in considerazione la situazione attuale di Maurizio Sarri, poiché fino a qualche giorno fa il suo arrivo a Roma sembrava essere scontato.

Il futuro Maurizio Sarri al momento è ignoto, ma sorgono alcune indiscrezioni a riguardo

Dove andrà Sarri, ora che l’ipotesi Roma è sfumata? La pista Napoli ora come ora sembra essere lontanissima: “Prendendo in considerazione la prossima stagione, l’opzione più probabile porta, anzi riporta, Maurizio Sarri in Premier League. Con il Chelsea, l’ex tecnico di Napoli e Juventus ha vinto in Europa League dimostrando di saper lavorare bene anche in un top club del campionato più rinomato al mondo. Ramadani, il suo procuratore, sembra stia lavorando per un futuro progetto riguardante il tecnico, ma il tutto pare essere ancora a livelli minimi”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Napoli vicino al 2002 norvegese Mannswerk

Javier Zanetti: “L’Inter ha problemi finanziari, a metà stagione poteva essere venduta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Merkel, l’accordo Ue-Cina importante nonostante difficoltà