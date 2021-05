Gattuso lascia, tra il patron e l’allenatore non è scattata la scintilla

La Gazzetta dello Sport, sull’edizione odierna, mette in chiaro che l’addio di Gattuso a fine stagione sarà certo al 99,99 per cento.

Gattuso dopo una stagione altalenante, condita di gioie e molteplici critiche, con un’altissima probabilità a fine stagione lascerà il capoluogo campano.

“Non saranno certo i numeri, comunque, a dare una proiezione sul futuro dell’allenatore. Quello è scontato al 99,99 per cento. L’unica probabilità che potrebbe esserci la lasciamo in piedi, perché Aurelio De Laurentiis è amante dei colpi di scena, da produttore cinematografico qual è. In questi mesi, tra i due, non è scoccata la scintilla, anzi, se mai fosse successo sarebbe servita solamente per appiccare un incendio che poi la proprietà sarebbe stata costretta a spegnere, imponendo ai tesserati, e quindi all’allenatore, il silenzio stampa”.

