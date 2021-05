Sconcerti: “Sarri al Napoli? Lui e ADL si sono parlati, tonerebbe al 100% ma ad una condizione”

Il giornalista rivela un importante retroscena e non esclude la possibilità di vedere il tecnico di nuovo in azzurro

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di “Il Bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. il giornalista ha parlato del futuro della panchina azzurra svelando anche dei retroscena su Maurizio Sarri, non escludendo la possibilità di rivederlo in azzurro.

Queste le sue parole:

“Posso dire una cosa che è certa al 100%: Maurizio Sarri tornerebbe di corsa a Napoli, ma a determinate condizioni. L’allenatore e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si sono sentiti mesi fa in merito a questo possibile ritorno. Tutto ciò a patto che ci sia una condizione, ovvero non parlare di scudetto”.

