Gattuso prepara la sfida contro l’Inter: ballottaggio a centrocampo

Gattuso si prepara alla sfida di domani contro l’Inter di Conte

Gattuso si prepara alla sfida di domani contro l’Inter di Conte. Per il tecnico le prossime ore saranno cruciali, per scegliere quale sarà l’undici da schierare nella sfida del Meazza. Come riporta Sky Sport, a centrocampo dovrebbe trovare posizione Bakayoko, mentre al suo fianco è aperto il ballottaggio tra Demme e Fabiàn: il tedesco pare essere in vantaggio sull’ex Betis.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Montervino va controcorrente: “Il miglior acquisto? La cessione di Callejon”

Osimhen vola in Belgio per accorciare i tempi di recupero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Raciti: Speziale è libero, uscito da carcere per fine pena