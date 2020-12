Tiki Taka, Hugo Maradona attacca Chiambretti: “Lasci offendere mio fratello”. La replica: “Posso solo scusarmi”

Tiki Taka, Hugo Maradona attacca Chiambretti

Hugo Maradona, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare di quanto accaduto durante la trasmissione Tiki Taka:

“Io non conosco Chiambretti, ma da conduttore se Facci offendeva una persona che non esiste più il conduttore Chiambretti non doveva permettergli di dire certe cose. Che programma è? Allora io intervengo a Tiki Taka e dico tutto ciò che voglio senza essere fermato? Voglio un cofronto diretto con Facci”.

La replica di Piero Chiambretti, conduttore di Tiki Tak: “Noi non siamo responsabili di ciò che dicono gli ospiti, noi possiamo solo scusarci con Hugo Maradona ma Facci è responsabile delle sue azioni. Invito Hugo alla trasmissione”.

