Hugo Maradona: “Querela? Ci stavamo pensando, poi ritrattano perchè non hanno coraggio!”

Il fratello di Diego Armando Maradona, Hugo, è interevnuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Hugo Maradona non ha di certo mandato giù quanto accaduto nel corso del programma TV “Tiki-taka”, condotto da Piero Chiambretti:

“Non conosco quella persona, vuole farsi pubblicità su un uomo che non può rispondere. Mi piacerebbe averlo di fronte, mi dà rabbia che parlino faccia a faccia ma attraverso uno schermo. Rispondo bene a tutti, ma non toccatemi mio fratello, dove abita? Lo vado a cercare, non perchè sono un violento ma perchè voglio che quelle cose me le dica in faccia. Stavo parlando con mia moglie di querelarlo ma poi ti dicono che volevano dire altro, è questo ciò che mi dà più rabbia”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Giudice Sportivo: 5 squalificati in serie A. Cristante della Roma squalificato per bestemmia

Italo Cucci sulla Juventus: “Con Pirlo scudetto garantito, su Dybala presa una decisione importante”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Raciti: Speziale è libero, uscito da carcere per fine pena