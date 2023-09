Il Secolo XIX – Genoa, brutte notizie dall’infermeria: recupera solo Malinovskyi.

In casa Genoa si continua a lavorare in vista della ripresa del Campionato, proprio contro il Napoli di Rudi Garcia. Gli azzurri sono alla ricerca di un riscatto personale, dopo il brutto ko subito contro la Lazio. La paura Nazionali darà il tempo al tecnico di ritrovare la strada giusta, ma intanto, anche Gilardino sta avendo a che fare con ostacoli da superare. Il punto dall’infermeria rossoblù non è confortante: Junior Messias e Alessandro Vogliacco non sembrano essere in grado di recuperare entro la data cruciale. I due sono ancora alle prese con i problemi muscolari, e non dovrebbero essere a disposizione contro gli azzurri. Dà confronto, invece, la situazione di Ruslan Malinovskyi, che nonostante la botta riuscirà ad esordire contro i Campioni d’Italia in carica.

