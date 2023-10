La Gazzetta dello Sport – Gestione Fifa e Uefa fa imbestialire ADL: umore nero dopo l’infortunio di Osimhen.

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato l’importanza di Victor Osimhen all’interno del gruppo squadra. Aurelio De Laurentiis, dopo aver scoperto dell’entità dell’infortunio di quest’ultimo, soprattutto in un’amichevole, è andato su tutte le furie. Tra le altre cose, il nigeriano, a causa degli infortuni subiti in Nazionale, con il Napoli, nelle prima quattro stagioni ha già saltato 19 gare: 16 nel 2020-21 e 3 nel 2022-23. Con l’ennesimo incidente, ora si rischia di arrivare a 25. Inoltre, a gennaio, il bomber azzurro sarà impegnato nella Coppa d’Africa, dunque, ADL ha le sue ragioni per arrabbiarsi riguardo alla gestione degli atleti di Fifa e Uefa.

