Corriere dello Sport – Osimhen out, potrebbe esordire Simeone contro il Verona.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’assenza di Victor Osimhen. Il nigeriano, costretto ad un lungo stop, dovrà essere sostituito. Raspadori, impegnato questa sera a Wembley con l’Italia di Spalletti, e che sabato a Bari, contro Malta, ha giocato dal primo all’ultimo minuto, non sarà impiegato come titolare. Teoricamente, la scelta di Garcia potrebbe ricadere su Simeone, per completare il tridente con Politano e Kvaratskhelia. Inoltre, sarebbe il ritorno del grande cannoniere a Verona, colui che ha deliziato l’avversaria proprio prima del suo trasferimento al Napoli: 17 gol in campionato, applausi e onori.

Fonte foto: (da Football Pictures, via Getty Images) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Infortunio Osimhen in Nigeria, l’esito degli esami: i possibili tempi di recupero

VIDEO – Khvicha Kvaratskhelia si è sposato con la sua bella Nista in Georgia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

L’Atletico Madrid fissa il prezzo per Joao Felix